Business news: Russia, ministero Industria approva import parallelo prodotti Ikea e marchi di lusso

- Il ministero dell'Industria e del Commercio russo ha aggiornato la lista delle merci permesse per l'import parallelo, dove sono stati inclusi i prodotti di Ikea e dei marchi di lusso. Come ha riferito il quotidiano "Izvestija", si tratta di produttori di abbigliamento, cosmetici e profumi come Lancome, Giorgio Armani, Kerastase e Yves Saint Laurent. Viene inoltre consentita l'importazione parallela in Russia di prodotti di marchi di giocattoli Hasbro, Mattel, Nintendo, oli per motori (Shell, Helix, Rimula) ed elettrodomestici (Zanussi, Wahl). Un rappresentante del ministero dell'Industria e del commercio russo ha spiegato a "Izvestija" che l'incentivazione dell'import riguarda i settori in cui i produttori russi impiegano più tempo per soddisfare le esigenze delle imprese industriali e dei consumatori. Le società i cui prodotti sono stati aggiunti nella lista dell'organismo hanno sospeso le loro attività in Russia all'inizio del 2022. (Rum)