Business news: Slovacchia, InoBat sigla memorandum d’intesa con l’italiana Poggipolini

- La società slovacca InoBat ha siglato un memorandum d’intesa per la cooperazione strategica e tecnica con l’italiana Poggipolini. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. L’obiettivo della partnership è di migliorare l’offerta e accelerare lo sviluppo dell’elettrificazione dei veicoli dell’industria automobilistica e dell’aviazione. InoBat è un’azienda con esperienza nel campo delle batterie elettriche. Poggipolini è invece in grado di offrire competenze relative, tra le altre cose, ai componenti leggeri per auto, alle soluzioni digitali e alla stampa 3D. (Vap)