Business news: Repubblica Ceca, ok della Commissione Ue all'acquisizione di Borealis da parte di Agrofert

- La Commissione europea ha approvato senza condizioni l’acquisizione delle attività commerciali di Borealis, con sede in Austria, da parte del gruppo Agrofert, in Repubblica Ceca. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ctk” sulla base del comunicato diffuso dall’organo esecutivo dell’Ue. Sia Borealis che Agrofert operano nel settore industriale agricolo e chimico, in particolare nella produzione e vendita di fertilizzanti e articoli tecnici a base di azoto. Agrofert distribuisce fertilizzanti azotati in Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia ma anche in Croazia, Polonia e Romania, seppur in quantità minori. La Commissione europea ritiene che l’acquisizione di Borealis non distorcerà in alcun modo la concorrenza nello Spazio economico europeo (See). L’operazione era stata notificata lo scorso 6 febbraio. Inizialmente l’azienda austriaca voleva vendere la sua divisione alla società russa EuroChem, ma la trattativa non è andata in porto a causa delle sanzioni occidentali contro la Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. (Beb)