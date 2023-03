Business news: Volkswagen investirà 180 miliardi di euro entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha comunicato che investirà 180 miliardi di euro entro il 2027, per due terzi nell'elettrificazione e nella digitalizzazione. Alla costruzione di fabbriche di celle per la controllata PowerCo e all'approvvigionamento di materi prime per le batterie saranno destinati 15 miliardi di euro. L'azienda intende inaugurare il primo di questi impianti a Salzgitter nel 2025. Seguiranno uno stabilimento di Valencia nel 2026 e un altro possibilmente nell'Europa orientale nel 2027. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, non è chiaro se nei 15 miliardi di euro siano compresi gli investimenti di Volkswagen in Canada, dove a Saint Thomas il gruppo sta costruendo la sua prima fabbrica di batterie al di fuori dell'Europa, che dovrebbe essere operativa dal 2027. Il piano della società si concentra sui “profitti più interessanti”, dalle batterie all'espansione in America settentrionale, dall'aumento della competitività in Cina nei settori della digitalizzazione e dei prodotti allo sviluppo della gamma dei modelli. Il 68 per cento delle spese confluisce nei comparti del futuro, in crescita dal 56 per cento dalla precedente strategia quinquennale. Entro il 2025, un'auto su cinque venduta da Volkswagen dovrebbe essere puramente elettrica. PowerCo dovrebbe raggiungere un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro entro il 2030. A ciò si aggiungono gli investimenti nell'ultima generazione di motori a combustione. Il picco dovrebbe essere raggiunto nel 2025, dopodiché le spese dovrebbero diminuire. (Geb)