Business news: Slovenia, croata Ina e ungherese Mol vicine ad acquisto rete stazioni servizio Omv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera croata Ina e l'ungherese Mol sono vicine all'acquisizione della rete di stazioni di servizio Omv in Slovenia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina", secondo cui nel 2021 Ina e Mol avevano raggiunto un accordo sull'acquisizione del 92,25 per cento delle azioni della Omv slovena. In questi giorni il gruppo Mol ha iniziato a vendere 39 delle sue stazioni di servizio in Slovenia al fine di ottenere una decisione positiva dalla Commissione Europea all'acquisizione, la quale deve rispettare tutti i requisiti in materia di competitività di mercato fissati dalla stessa istituzione. La Omv slovena gestisce la seconda più grande rete di vendita al dettaglio del Paese, dopo la Petrol, con 120 distributori di benzina in tutta la Slovenia e opera con quattro diversi marchi. L'operazione include anche le attività all'ingrosso della società acquisita. La croata Ina aveva già una quota del 7,75 per cento nella società slovena e secondo il contratto con la Mol, ora aumenterà la sua quota dall'attuale 7,75 al 33 per cento. (Seb)