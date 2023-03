Business news: Norvegia, guadagni record per casse pubbliche da attività Petoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale norvegese Petoro ha consegnato alle casse pubbliche una cifra record nel 2022, pari a 528 miliardi di corone (46 miliardi di euro). Si tratta di un volume pari a cinque volte quello medio, frutto "di una situazione molto particolare", come ha detto il direttore finanziario di Petoro, Jonny Maeland, in conferenza stampa. Rispetto al 2021, l'aumento è pari a 342 miliardi di corone. Petoro si occupa delle azioni di proprietà diretta dello Stato nelle operazioni relative ai giacimenti di petrolio e gas. Il compito principale dell'azienda pubblica è quello di massimizzare il valore di questi asset. Queste quote includono un terzo delle riserve di petrolio e gas sulla piattaforma continentale norvegese, nonché infrastrutture onshore, offshore e oleodotti. "Non è mai stato così importante avere consegne di gas sicure e stabili in Europa e la Norvegia ne è garante in quanto fornitore prevedibile e a lungo termine", ha affermato l'amministratore delegato di Petoro, Kristin Kragseth. (Sts)