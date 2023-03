Business news: Repubblica Ceca, il calo delle vendite al dettaglio rallenta a gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le vendite al dettaglio nella Repubblica Ceca a gennaio 2023 sono diminuite su base annua per il nono mese consecutivo, ma il calo è rallentato. Lo ha reso noto l'Ufficio ceco di statistica (Csu). Nel primo mese dell'anno la diminuzione è stata infatti del 7,7 per cento anno su anno, rispetto al -8,1 per cento di dicembre 2022. Su base mensile, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3 per cento. Secondo gli analisti consultati dall'agenzia di stampa "Ctk", le vendite continuano a essere gravate dalla riduzione del potere d'acquisto dei consumatori ascrivibile all'inflazione. Gli stipendi stanno diminuendo in termini reali e molti stanno aumentando i risparmi.