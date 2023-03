Business news: Volkswagen, guadagni aumentati del tre per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guadagni del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sono aumentati nel 2022 del tre per cento su base annua, con un utile netto di 15,84 miliardi di euro. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda, se si includono gli effetti speciali, l'utile operativo è stato di di 22,12 miliardi di euro, pari a un incremento del 15 per cento rispetto al 2021. Allo stesso tempo, il fatturato è salito da 250,2 a 279,2 miliardi di euro anche grazie all'aumento dei prezzi di alcuni modelli di auto. Tuttavia, le consegne sono diminuite del sette per cento a circa 8,3 milioni di veicoli. Le ragioni principali vanno individuate nei problemi di approvvigionamento nell'elettronica e in alcune materie prime, nonché nelle attività in Cina rallentate dai blocchi attuati in questo Paese per il contenimento della pandemia di Covid-19. Nel 2023, Volkswagen intende risolvere l'arretrato di produzione ed elaborare il volume degli ordini. In questo modo, le vendite dovrebbero aumentare a 9,5 milioni di auto dagli 8,3 milioni dello scorso anno. (Geb)