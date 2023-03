Business news: Vivendi entra in trattative esclusive con Kretinsky per cessione Editis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi è entrato in trattative esclusive con International Media Invest (Imi), controllata della holding Czech media Invest (Cmi) dell'imprenditore ceco Daniel Kretinsky per la cessione del gruppo editoriale Editis. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal grippo francese. La cessione di Editis "dovrà essere accettata dalla Commissione europea e sarà oggetto di procedure di informazione-consultazione delle istanze rappresentative delle persone interessate", si legge nella nota. Vivendi ha sottolineato inoltre che "in questo contesto il progetto di distribuzione delle azioni di Editis agli azionisti di Vivendi, e della loro quotazione sul mercato Euronext Growth è sospeso". L'operazione è volta ad ottenere dalla Commissione europea il via libera per l'acquisto del gruppo editoriale Hachette da Lagardère. (Frp)