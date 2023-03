Business news: Bmw intende aumentare le consegne dell'1-5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw intende aumentare le consegne nel 2023 dell'1-5 per cento su base annua dai 2,4 milioni di veicoli del 2022. I prezzi di vendita dovrebbero rimanere stabili. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la dirigenza dell'azienda ipotizza un margine di profitto prima degli interessi e delle tasse dall'otto al dieci per cento nella divisione auto. Nello scorso anno, il dato era dell'8,6 per cento. La previsione include costi speciali aggiuntivi di 1,4 miliardi di euro derivanti dall'acquisizione della maggioranza nella joint venture Bmw Brilliance (Bba) in Cina. Nel 2022, diversi effetti speciali hanno “stravolto” i risultati del gruppo a causa dell'operazione. Ora, tali variabili mancano nel risultato finanziario. Pertanto, Bmw stima per il 2023 un utile ante imposte nettamente inferiore a quello dello scorso anno, pari a 23,5 miliardi di euro. La società intende, infine, aumentare il numero dei dipendenti nel corso dell'anno dall'uno al cinque per cento rispetto agli attuali 149.475. (Geb)