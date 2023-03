Sardegna: crolli centro storico Cagliari, mezzo milione per contributi ad attività produttive danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai, ha approvato un intervento da 500mila euro in favore del Comune di Cagliari per l’erogazione di contributi per le attività economiche, produttive e professionali presenti nell’area intorno a via Dettori, che hanno subito perdite nel 2023, a causa delle interdizioni al transito stradale e pedonale per motivi di sicurezza, a seguito del pericolo crolli e delle necessarie verifiche di stabilità degli edifici. “La Regione ha mantenuto l’impegno assunto con la Legge finanziaria regionale - afferma l’assessore Lai - che ha stanziato mezzo milione di euro per le attività della ‘zona rossa’ di via Dettori. Occorre sostenerle economicamente per scongiurare una crisi prolungata che potrebbe sfociare in una serie di chiusure definitive, con ricadute fortemente negative sul tessuto sociale e produttivo del quartiere Marina e dell’intera Città di Cagliari”. Il Municipio di Cagliari è l’ente beneficiario del contributo. Sarà pertanto il Comune a definire i criteri e le modalità di attuazione della misura, attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, dedicato a tutte le attività potenzialmente interessate, che quantifichi l’ammontare del sostegno economico, nella fattispecie di una indennità una tantum. (Rsc)