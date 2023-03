Roma: fallisce investimento e tenta estorsione, arrestato 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 59 anni, napoletano, è stato arrestato a seguito dell'indagine a suo carico per aggressioni e minacce nei confronti direttore commerciale di un consorzio della Capitale. Il 59enne, già condannato definitivamente per associazione per delinquere a causa di furti e truffe, è stato sottoposto dalla guardia di finanza al divieto di avvicinamento per tentata estorsione. Secondo le indagini condotte dal tribunale di Roma, ha minacciato e aggredito il direttore del consorzio dopo un investimento che si è rivelato infruttuoso. L'uomo aveva consegnato oltre 1,5 milioni di euro per un’operazione immobiliare nella provincia di Messina che prevedeva la costruzione di cinque villette. Successivamente, sfumato l'affare, ha chiesto la restituzione di 7 milioni di euro ed è arrivato al punto di minacciare il direttore, armato di pistola, in presenza anche di altre persone, in un bar di Roma. (segue) (Rer)