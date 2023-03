Autonomia: Foti (Fd'I), introdotta in Costituzione da governo centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Autonomia differenziata è prevista dalla nostra Costituzione ed è stata introdotta da un governo di centrosinistra. Per Fratelli d'Italia l'unità nazionale viene prima di ogni altra cosa, è un valore come l'identità nazionale. Ma un decentramento amministrativo, per la cui approvazione serve la metà più uno dei parlamentari, se ben impostato potrà dare risultati migliori dell'attuale disordine che regna in alcune regioni". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione di Rai3, "Agorà". (Rin)