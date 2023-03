Roma: 16 auto di Poste italiane in fiamme in viale Palmiro Togliatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici automobili di proprietà di Poste italiane sono andate a fuoco stanotte, intorno alle 3:45 al civico 1505 di viale Palmiro Togliatti a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio ma i veicoli sono stati completamenti distrutti dalle fiamme. Tutte le auto erano posteggiate in un'area esterna. Sono in corso gli accertamenti, insieme alle forze dell'ordine intervenute, per stabilire le cause dell'accaduto. (Rer)