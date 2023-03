Francia: proteste contro riforma pensioni, fermate 61 persone, attese oggi nuove manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana sono attese nuove manifestazioni in Francia contro l’approvazione della riforma delle pensioni, che ha provocato scontri e disordini. Ieri sono state presentate due mozioni di sfiducia contro il governo, che il giorno prima, invocando l'articolo 49.3 della Costituzione, ha accelerato l’iter parlamentare per l’adozione della riforma all’Assemblea nazionale, camera bassa del Parlamento. I sindacati hanno indetto manifestazioni oggi e domani, e fissato per giovedì una nona giornata di scioperi e manifestazioni contro la contestata riforma che prevede in particolare l’innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Come già avvenuto giovedì sera, anche ieri diverse migliaia di persone si sono radunate a Place de la Concorde, a poche centinaia di metri dall'Assemblea nazionale e dal palazzo presidenziale dell'Eliseo. Durante le proteste è stato appiccato un fuoco e l’atmosfera è stata sempre più tesa, con diverse cariche della polizia contro la folla. Diverse centinaia di persone hanno affrontato la polizia con bottiglie e fuochi d'artificio, che hanno risposto con gas lacrimogeni, cercando di evacuare la zona sotto una pioggia scrosciante. Secondo la questura, sono state fermate 61 persone. (Frp)