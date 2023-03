Brasile: quarta notte di attacchi in Rio Grande do Norte, in fiamme deposito di medicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito di medicinali del municipio di Sao Goncalo do Amarante è stato dato alle fiamme nella quarta notte di scontri nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, da giorni al centro di un'offensiva della criminalità organizzata. Le azioni dei criminali si sono concretizzate in attacchi contro sedi di istituzioni, presidi delle forze dell'ordine e mezzi delle società di trasporto urbano. I danni al deposito di medicine ammontano a 10 milioni di real (1,8 milioni di euro) solo in farmaci. I medicinali erano destinati a tutte le strutture pubbliche della città. (segue) (Brb)