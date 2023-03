Brasile: quarta notte di attacchi in Rio Grande do Norte, in fiamme deposito di medicine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atti vandalici contro mezzi del trasporto pubblico e palazzi di comuni, prefetture e caserme, sono stati registrati la scorsa notte in 9 municipi. In particolare nella capitale dello Stato, Natal, è stata data alle fiamme una caserma della polizia militare, a Sao Miguel do Gostoso due autobus sono stati dati alle fiamme in un piazzale della società di trasporti, a Canguaretama i banditi hanno dato alle fiamme alcune pile di pneumatici causando l'interruzione del transito sull'autostrada Br-101. Nella città di Sao Vicente i criminali hanno lanciato bottiglie incendiarie in un parcheggio della polizia militare, mentre nel municipio di Pedra Preta sono stati dati alle fiamme autobus scolastici del comune. (segue) (Brb)