Usa: Trump torna a pubblicare su Facebook per la prima volta dopo due anni

- Donald Trump, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook, tornando sulla piattaforma per la prima volta dopo oltre due anni. L’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un breve estratto di un video girato in occasione delle elezioni presidenziali del 2016. “Scusate per avervi fatto aspettare: la situazione è complicata”, ha detto nel video. L’ultimo messaggio pubblicato da Trump su Facebook risale al 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori hanno assaltato il Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Meta, la società proprietaria dei social network Facebook e Instagram, ha bloccato i suoi profili il giorno dopo, a causa del suo coinvolgimento nella vicenda. (Was)