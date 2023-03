Business news: Sanofi acquisisce Provention Bio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha annunciato l'acquisizione dello statunitense Provention Bio per 2,9 miliardi di dollari. "Sanofi lancerà un'offerta di pubblico acquisto che punta all'acquisizione di tutte le azioni ordinarie in circolazione di Privention Bio, Inc. al prezzo di 25 dollari", si legge in un comunicato. L'obiettivo dell'azienda francese attraverso questa operazione è quello di "rafforzare la sua esperienza nel diabete" e nella lotta alle malattie immunitarie. (Frp)