Business news: Spagna, a febbraio inflazione +6 per cento su base annua

- A febbraio, l'inflazione in Spagna è cresciuta del 6 per cento su base annua, quasi un punto in più rispetto al mese precedente, a causa principalmente dell'aumento dell'elettricità e dei prodotti alimentari, che hanno visto i loro prezzi salire del 16,6 per cento rispetto a febbraio 2022. È quanto emerge dai dati finali pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'inflazione di fondo, esclusi gli alimenti non lavorati e i prodotti energetici, è aumentata di un decimo di punto percentuale a febbraio, raggiungendo il 7,6 per cento, il tasso più alto dal dicembre 1986. L'Ine evidenzia come a febbraio sono diventati più costosi soprattutto gli alimenti freschi. In particolare, li ortaggi e la frutta fresca hanno subito una temporanea riduzione dell'offerta a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli in Spagna e in altri Paesi dell'Ue, che ha portato a un aumento dei prezzi dovuto all'incremento della domanda internazionale. (Spm)