Business news: Croazia, 1,72 milioni di occupati in ultimo trimestre 2022

- Nell'ultimo trimestre dello scorso anno la Croazia ha registrato 1,72 milioni di occupati, ovvero 27 mila lavoratori in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione nel periodo ottobre-dicembre 2022 è stato del 65,6 per cento, con una diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Lo riportano i dati dell'Istituto di statistica nazionale (Dzs). Il numero di disoccupati è invece aumentato di 9 mila unità, fino a 124 mila, che rappresenta un tasso di disoccupazione del 6,8 per cento. Allo stesso tempo, i dati rivelano che il numero di chi non ha un lavoro è aumentato dell'8,2 per cento su base annua e dello 0,8 per cento su base trimestrale. (Seb)