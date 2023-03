Brasile: gioielli dall'Arabia Saudita alla moglie di Bolsonaro, avviata inchiesta per peculato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un dossier pubblicato dal quotidiano "Estado de S. Paulo", il 26 ottobre del 2021 le autorità aeroportuali di San Paolo intercettarono gioielli per il valore di 16 milioni e mezzo di real, l'equivalente di circa tre milioni di euro, nella valigia dell'allora ministro dell'Energia, Bento Albuquerque, di ritorno da una missione in Arabia. Una collana, un orologio e due orecchini che, secondo la testata, lo staff del ministro non aveva denunciato alla dogana. Una volta passata ai raggi X la borsa rivelava il "tesoro" che i funzionari mettevano sotto sequestro. Perché i preziosi potessero entrare nel Paese, il loro proprietario avrebbe dovuto pagare una quota equivalente al 50 per cento del valore, aumentato di un ulteriore 25 per cento dal momento che non erano stati dichiarati. (segue) (Brb)