Usa: crisi delle banche, First Republic Bank valuta vendita privata di azioni

- La banca statunitense First Republic Bank sta cercando di ottenere nuovi finanziamenti da altri istituti di credito o società finanziarie per evitare il fallimento, dopo che 11 grandi banche Usa hanno annunciato ieri un aumento di capitale da 30 miliardi di dollari per il suo salvataggio. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le trattative sono ancora in corso, e che i vertici dell’istituto non hanno ancora escluso la possibilità di una cessione. L’istituto starebbe anche considerando una eventuale vendita di azioni per reperire nuovi finanziamenti. Ad oggi, il valore di mercato della banca è sceso a quattro miliardi di dollari, contro i 22 registrati all’inizio del mese di marzo. (Was)