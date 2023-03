Business news: Bulgaria esportazioni in Ucraina quasi triplicate nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Bulgaria ha quasi triplicato il valore delle esportazioni in Ucraina. È quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale di statistica, citato dall'emittente "Radio Bulgaria". Le esportazioni di Sofia verso Kiev hanno raggiunto la cifra di 1,15 miliardi di euro, rispetto ai 406 milioni registrati nel 2021. Oltre la metà dei prodotti bulgari esportati in Ucraina è rappresentato da carburanti. Tra le altre forniture ci sono medicinali, materiali sanitari e alimenti. Sulla base dei dati dell'Istituto di statistica, nell'anno dell'invasione russa l'Ucraina si è attestata come la seconda destinazione più importante per le esportazioni della Bulgaria al di fuori dell'Unione europea. Il primo partner commerciale bulgaro fuori dall'Ue resta la Turchia, che nel 2022 ha importato prodotti e forniture per un valore complessivo di 2,78 miliardi di euro. (Seb)