Business news: Spagna, nel 2023 Naturgy prevede costruzione di 51 progetti verdi da 2 gigawatt

- L'azienda energetica spagnola Naturgy prevede di iniziare la costruzione nel 2023 di 51 progetti rinnovabili in Spagna con una capacità di 2 gigawatt (GW) che entrerebbero in funzione tra quest'anno e il 2025. In totale, la nuova capacità verde installata di Naturgy raggiungerà i 2,4 GW con un investimento complessivo di poco più di 2 miliardi di euro. Per quanto riguarda il settore nel suo complesso, secondo di dati dell'Associazione spagnola per l'energia eolica (Aee), si prevede che quest'anno in Spagna verranno collegati alla rete ed entreranno in funzione circa 10,7 GW di rinnovabili. Tra i progetti di Naturgy che entreranno in funzione quest'anno, spicca il parco fotovoltaico di Campo Aranuelo, in Estremadura, con una capacità di 300 MW. Nel frattempo, il governo spagnolo di Pedro Sanchez sta infatti ultimando la revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), che dovrà essere inviato alla Commissione Europea per l'approvazione entro la fine di marzo. Il Pniec prevede una capacità elettrica installata di 157 GW entro la fine di questo decennio, dei quali 50 GW eolici e 37 GW fotovoltaici. (Spm)