Business news: Spagna, Iberdrola e Disfrimur installano punti ricarica per camion a Murcia e Alicante

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola e Disfrimur hanno allestito punti di ricarica elettrica per camion in due basi logistiche dell'azienda di trasporti a Murcia e Alicante, vicino all'autostrada A-7 (Autovía del Mediterráneo), che saranno disponibili anche per autocarri e furgoni di altre aziende, oltre che per veicoli leggeri. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", nella seconda fase del progetto, prevista per il 2024, a ciascuna delle basi verrà aggiunto un caricatore megawatt charging System (Mcs) da 1.200 Kw, che consentirà ai camion con batterie superiori a 600 chilowattora (KWh) di essere ricaricati in circa 30 minuti. Le strutture appena messe in funzione si aggiungono alla stazione di ricarica ultraveloce di Iberdrola a Elche, ad Alicante, che secondo la società elettrica è il centro di ricarica per veicoli elettrici più potente dell'Europa meridionale. (Spm)