Business news: Casino cede 12,9 per cento del brasiliano Assai

- Casino, azienda francese attiva nella grande distribuzione, ha annunciato la cessione del 12,9 per cento del capitale detenuto nella controllata brasiliana Assai. È quanto si legge in un comunicato, dove si spiega che l'operazione è volta ad "accelerare" le attività del gruppo per ridurre il debito. "Casino annuncia oggi il lancio della cessione di una parte della sua partecipazione in Assai pari a 174 milioni di azioni che rappresentano il 12,9 per cento del capitale di Assai", si legge nel comunicato. Casino ha poi spiegato che la cessione potrebbe aumentare "ad un massimo di 80 milioni di azioni che rappresentano il 5,9 per cento del capitale". (Frp)