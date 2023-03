Business news: Tennet, investimenti per 111 miliardi di euro nei prossimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di rete elettrica Tennet, attivo nei Paesi Bassi e in Germania, ha stabilito in 111 miliardi di euro il fabbisogno degli investimenti per i prossimi dieci anni, di cui il 60 per cento in territorio tedesco e il 40 per cento in quello olandese. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, la dirigente ha affermato che, nello scorso anno, Tennet ha investito nell'espansione delle reti “4,5 miliardi di euro”. L'azienda intende aumentare tale valore ad “almeno otto miliardi di euro quest'anno e quindi quasi raddoppiarlo”. (Geb)