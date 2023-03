Business news: Spagna, a gennaio compravendite case +6,6 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la compravendita di case in Spagna è cresciuta del 6,6 per cento su base annua, raggiungendo 56.372 trasmissioni. Secondo quanto indicano i dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), si tratta della cifra più alta per il mese di gennaio dal 2008. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il 2022 si era concluso con circa 650 mila abitazioni vendute, il 14,7 per cento in più rispetto al 2021. Su base mensile (dicembre 2022-gennaio 2023), le compravendite di case hanno registrato un'impennata del 30 per cento, l'incremento più alto in un mese di gennaio dal 2020, quando era aumentato del 35 per cento. Le case di seconda mano sono state le più richieste a gennaio, rappresentando quasi l'81 per cento di tutte le transazioni, con 45.501 unità. le regioni con il maggior numero di operazioni per 100 mila abitanti sono state la Comunità valenciana (224), Murcia (185) e l'Andalusia (174). (Spm)