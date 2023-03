Francia: riforma delle pensioni, più di 2.500 persone radunate a Place de la Concorde a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 2.500 persone si sono radunate a Place de la Concorde, a Parigi, per protestare contro la riforma delle pensioni. Lo riferisce l'emittente televisiva "Bfmtv", spiegando che si è verificato un incendio sulla piazza. Secondo il quotidiano "Le Figaro", sono state lanciate bottiglie e sassi verso alcuni agenti in tenuta antisommossa. Intanto, la contestazione sociale sembra prendere un nuovo slancio dopo che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di ricorrere all'articolo 49.3 della Costitzione per far passare il testo all'Assemblea nazionale senza passare per il voto. La Sncf, azienda del traporto pubblico ferroviario, ha annunciato per questo fine settimane più di 4 treni ad alta velocità su 5 in circolazione. Gli scioperi sono stati prolungati in diverse raffinerie del Paese, come ad esempio a quella di Donges, gestita da TotalEnergies. A Parigi oggi si contavano 10 mila tonnellate di spazzatura ammassata nelle strade. La prefettura ha dato ordine di precettare alcuni dei netturbini in sciopero. (Frp)