Usa-Irlanda: Biden incontra premier Varadkar, focus su Ucraina e cooperazione

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il capo del governo irlandese, Leo Varadkar. I due leader, riferisce una nota, hanno discusso lo storico legame di amicizia tra i due Paesi, ribadendo la determinazione a sostenere l’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia. Biden ha ringraziato le autorità irlandesi per avere accolto più di 80 mila rifugiati in fuga dal conflitto. Entrambe le parti hanno ribadito anche il sostegno agli accordi di Belfast per garantire la pace e la stabilità in Irlanda del Nord. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata al futuro della cooperazione bilaterale nel campo del commercio e degli investimenti. (Was)