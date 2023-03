Brasile: gioielli dall'Arabia Saudita alla moglie di Bolsonaro, avviata inchiesta per peculato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun balzello si sarebbe invece dovuto pagare nel caso si fosse trattato di una donazione allo Stato o allo stesso presidente, a patto che questi lo avesse lasciato al patrimonio pubblico una volta abbandonata la carica. Ma il ministro Albuquerque, riferiscono i media, ha confermato trattarsi di un dono per la signora Bolsonaro, anche se - sottolinea - ne ignorava il contenuto preciso, riposto in una statuetta a forma di cavallo. Di più, in almeno quattro occasioni, diversi ministeri e funzionari di governo avrebbero cercato di ottenere i gioielli senza versare al fisco il 75 per cento del loro valore. "Si vuole dire che ho tutto questo e non lo sapevo?", commentava sulle reti sociali Michelle Bolsonaro una volta scoppiato il caso. (Brb)