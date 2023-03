Brasile: quarta notte di attacchi in Rio Grande do Norte, in fiamme deposito di medicine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mandante della protesta sarebbe il "Sindacato del crimine", banda criminale nata circa dieci anni fa da una costola dell'allora più antico e potente Primeiro comando da capital (Pcc). Due fazioni - la prima più partecipata, la seconda più organizzata -, oggi in lotta per il controllo delle attività criminali nello stato nordorientale del Paese. Secondo il segretario statale della Sicurezza, Francisco Araujo, i carcerati starebbero sul piede di guerra per ottenere "televisione, un sistema di illuminazione e la possibilità di ricevere visite personali", concessioni che non sarebbero compatibili "con la legge di esecuzione penale". Un rapporto elaborato a novembre scorso dal Meccanismo nazionale di prevenzione e contrasto alla tortura (Mnpct) riportato in queste ore dalla testata "G1" segnala peraltro indizi di "tortura", "distribuzione di cibo avariato" e "l'uso" di detenuti tubercolotici come vettori della malattia. (Brb)