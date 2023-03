© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 61 i fermi scattati a Place de la Concorde, a Parigi, dopo gli scontri avvenuti durante il raduno tenutosi in segno di protesta contro la riforma delle pensioni. Lo ha reso noto la polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa per disperdere i circa 4 mila manifestanti.(Frp)