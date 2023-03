Business news: Serbia, a febbraio inflazione +16,1 per cento rispetto un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia l'inflazione è aumentata del 16,1 per cento nel mese di febbraio rispetto allo stesso mese del 2022. Lo ha annunciato l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), ripreso dalla stampa locale. Rispetto al mese scorso il rialzo in media dei prezzi al consumo è dell'1,4 per cento. Rispetto a dicembre del 2022, i prezzi al consumo sono invece aumentati in media del 2,8 per cento. Osservato secondo i principali gruppi di prodotti e servizi, a febbraio rispetto al mese precedente, si è registrata una crescita dei prezzi nei gruppi alimentari e bevande analcoliche del 2,7 per cento, ricreazione e cultura dell'1,5 per cento, salute dell'1,2 per cento, abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri combustibili dell'1 per cento, attrezzature per appartamenti e manutenzione ordinaria dello 0,9 per cento, trasporti, ristoranti e hotel dello 0,8 per cento ciascuno. (Seb)