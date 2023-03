Business news: Grecia, a febbraio inflazione cala dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione rallenta in Grecia, attestandosi a febbraio al 6,1 per cento rispetto al 7 per cento registrato a gennaio. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ana-Mpa" riportando i dati dell'Elstat, l'Istituto di statistica ellenico. Secondo l'ente, la decelerazione dell'inflazione è dovuta principalmente al calo dei prezzi dell'elettricità, poiché nei generi alimentari è aumentata del 14,8 per cento. Nell'ultimo anno il costo dell'energia elettrica è diminuito del 22,4 per cento, mentre quello del gasolio da riscaldamento del 5,1 per cento. Sono aumentati invece i prezzi di metano (37,1 per cento), Gpl (15 per cento) e combustibili solidi (25 per cento). Per quanto riguarda i prodotti alimentari, gli incrementi sono stati registrati in pane e cereali (16,8 per cento), carne (20 per cento), pesce (2,6 per cento), latticini e uova (25,2 per cento), oli e grassi (22 per cento), ortaggi (8,6 per cento) e zucchero e dolci (9,2 per cento). (Gra)