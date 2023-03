Brasile: ministero economia prevede inflazione al 5,31 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, come segnala l'istituto nazionale di statistica (Ibge), aveva chiuso il 2022 con una crescita dell'Ipca (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) al 5,79 per cento, superando per il quarto anno consecutivo gli obiettivi auspicati dalle autorità economiche. A febbraio 2023 i prezzi sono cresciuti dello 0,84 per cento su mese e del 5,60 per cento su anno. L'incremento, il quinto mensile consecutivo, è legato al rincaro dei prezzi in otto dei nove segmenti esaminati dall'Ibge, soprattutto con il +6,28 per cento registrato negli articoli scolastici. In calo il solo gruppo dei prodotti di abbigliamento gruppo abbigliamento (-0,24 per cento). (segue) (Brb)