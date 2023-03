Brasile: ministero economia prevede inflazione al 5,31 per cento nel 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ipca (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) è l'indice utilizzato come misuratore ufficiale dell'inflazione, ma non è l'unico valore elaborato dall'Ibge. Si tratta infatti di un indice calcolato sulla variazione del costo medio della vita di famiglie con reddito mensile compreso tra 1 e 40 salari minimi. Un dato che prende in esame una popolazione più ampia di quella considerata dall'Inpc (Indice nacional de precos ao consumidor), che tiene conto solo delle famiglie con reddito tra uno e cinque salari minimi. L'inflazione accumulata per trimestre è invece espressa nell'Ipca-E. Con l'Ipca-15, l'0autorità statistica misura la variazione dei prezzi nell'arco di trenta giorni, calcolato però da metà mese alla metà del mese successivo. (Brb)