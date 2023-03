Brasile: gioielli dall'Arabia Saudita alla moglie di Bolsonaro, avviata inchiesta per peculato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Distretto federale del Brasile (Mpf) ha aperto un'inchiesta per peculato sul tentativo del governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro di far entrare illegalmente nel Paese gioielli per un valore di 3 milioni di euro, presunto dono ricevuto in Arabia Saudita alla moglie dell'ex capo dello stato. Gli inquirenti sono chiamati a far luce su un caso spinoso che potrebbe avere ripercussioni differenti in base alle prove che saranno raccolte. (segue) (Brb)