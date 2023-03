Ucraina: Zelensky, la decisione della Corte penale internazionale su Putin è storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusato di aver deportato illegalmente bambini, "è storica". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel consueto video messaggio serale. "Questa è una decisione storica che porterà alla responsabilità storica", ha detto, indicando che il numero reale di bambini deportati potrebbe essere "molto più" di 16.000. Oggi la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Putin, per il crimine di deportazione illegale di bambini. Insieme a Putin è stato emesso un mandato anche contro Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la funzionaria al centro del presunto piano per deportare con la forza migliaia di bambini ucraini in Russia. (Kiu)