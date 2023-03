Brasile: quarta notte di attacchi in Rio Grande do Norte, in fiamme deposito di medicine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha disposto l'invio della Forza nazionale di sicurezza (Fsn) nelle carceri dello Stato. Secondo le autorità locali infatti gli attacchi sarebbero stati coordinati dall'interno del penitenziario di Alcacuz, il più grande dello Stato, per protestare contro l'adozione di misure più restrittive nelle carceri. Il decreto firmato dal ministero di Giustizia, valido per 30 giorni, permetterà alla forza speciale di "coordinare le attività dei servizi di guardia e di custodia dei carcerati". L'intervento, si precisa nel decreto, che non corrisponde a un commissariamento della forza pubblica locale da parte del governo federale. La Fsn è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. Dopo la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, sono già partiti 130 dei 220 agenti che dovrebbero, a regime, governare l'emergenza. (segue) (Brb)