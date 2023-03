Business news: Romania, tasso inflazione annuo al 15,5 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo di inflazione è salito al 15,5 pe cento a febbraio 2023, dal 15,1 per cento di gennaio 2023, nelle condizioni in cui i beni alimentari sono saliti di prezzo del 22,35 per cento, i beni non alimentari del 12,73 per cento e i servizi del 10,38 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. I prezzi al consumo a febbraio 2023, rispetto a gennaio 2023, sono aumentati dello 0,98 per cento, a causa dell'aumento dei prezzi degli alimentari dell'1,85 per cento, dei prodotti non alimentari dello 0,45 per cento e dei servizi dello 0,70 per cento. Il tasso medio di variazione dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (marzo 2022-febbraio 2023) rispetto ai 12 mesi precedenti (marzo 2021 - febbraio 2022) è del 14,9 per cento. La Banca nazionale di Romania (Bnr) prevede che il tasso annuo di inflazione diminuirà più rapidamente del previsto, in particolare a partire dal terzo trimestre dell'anno in corso, sullo sfondo dell'estensione del tetto massimo e dei regimi di compensazione dei prezzi dell'energia fino al 31 marzo 2025 e della ridefinizione delle loro caratteristiche dal primo gennaio 2023. (Rob)