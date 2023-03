© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda automobilistica tedesca Porsche ha registrato nel 2022 un aumento dell'utile prime di interessi e tasse del 27,4 per cento su base annua, pari a 6,8 miliardi di euro. Nello stesso periodo, il fatturato è cresciuto del 13,6 per cento a 37,6 miliardi di euro, mentre le vendite hanno sperimentato un incremento del 2,6 per cento a 309.884 auto. (Geb)