Governo: Ferrante, battaglie storiche di FI diventano realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che si chiude “è stata una settimana importante, non esiterei a definire storica, per Forza Italia”. Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. “L’approvazione del provvedimento per il riavvio dell’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, la legge delega che rivoluziona il sistema fiscale italiano in un’ottica di riduzione della pressione fiscale, di semplificazione e di sostegno alle imprese che assumono ed investono ed infine il disegno di legge sull’autonomia differenziata che rappresenta il presupposto per una Italia veramente federale, veloce e ed efficiente seppur sempre in una ottica di unità nazionale e di coesione territoriale. Si tratta di battaglie storiche di Forza Italia che diventano realtà. Manteniamo ancora una volta gli impegni presi con gli elettori, confermandoci il partito della modernità, dello sviluppo, del futuro. Avanti così", aggiunge Ferrante. (Rin)