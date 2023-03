Usa: inviato per il clima Kerry in Messico il 20-22 marzo, incontrerà presidente Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato della Casa Bianca per il clima, John Kerry, si recherà nella città di Oaxaca, in Messico, dal 20 al 22 marzo. L’ex segretario di Stato Usa, riferisce una nota, ha in programma un incontro con il presidente messicano, Andres Manuel Lopez-Obrador, e altri funzionari di governo, per discutere il futuro della cooperazione tra Washington e Città del Messico per il contrasto al cambiamento climatico e la transizione energetica. Kerry andrà poi a New York fino al 25 marzo, per partecipare alla conferenza Ceres Global, organizzata dalla no profit statunitense Ceres, e incontrare alcune delle sue controparti straniere. (Was)