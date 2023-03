Unità nazionale: Fratoianni, Meloni cita teorico razza ariana, si rinnovi biblioteca a Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la presidente Meloni per ricordare l'Italia unita doveva proprio scomodare uno come Renan? “Doveva ricordare proprio il teorico della razza ariana e del razzismo, che nel secolo successivo hanno provocato uno dei disastri più terribili per l'umanità? Non bastava qualche patriota del nostro Risorgimento? Consiglio vivamente a Palazzo Chigi di rinnovare la biblioteca di riferimento”. Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, commentando la citazione apparsa nel messaggio della presidente del consiglio pubblicato sul sito del governo in occasione della giornata dell'Unità d'Italia. (Rin)