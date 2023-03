Fisco: Cattaneo (FI), priorità non è redistribuire ma creare ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dicono che l’anno scorso la pressione fiscale è arrivata al 43,8 per cento: è una cifra enorme, non credo che nessuno voglia aumentarla o non voglia provare ad abbassarla. “La priorità non è la redistribuzione, come dice Elly Schlein, per noi la priorità è creare ricchezza”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a “Metropolis”, su Repubblica Tv. “Il 13 per cento degli italiani paga il 70 per cento del gettito Irpef, i più tartassati sono la categoria della classe media e la classe produttiva, ovvero le aziende, che pagano anche altre tasse, alcune davvero bizzarre perché non proporzionali al fatturato”, ha sottolineato Cattaneo, che ha aggiunto: "Per quanto riguarda l’evasione fiscale, io sono convinto che una semplificazione e un abbassamento delle tasse porti ad una emersione. Per le partite Iva abbiamo fatto la flat tax: il 15 per cento si paga volentieri, è semplice e conveniente”. (Rin)