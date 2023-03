Brasile: ministero economia prevede inflazione al 5,31 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima del ministero è infatti in linea con quella presentata oggi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo cui il Brasile chiuderà il 2023 con un inflazione al 5,4 per cento. Secondo quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 13 marzo, il Brasile potrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,96 per cento. (segue) (Brb)