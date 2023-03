Usa-Italia: vice segretaria Sherman sente segretario generale Farnesina, focus su migranti e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. La vice segretaria, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità italiane per il contributo di Roma alla pace e alla sicurezza nel Mediterraneo. Le parti hanno anche discusso la situazione politica ed economica in Tunisia, sottolineando la necessità di trovare una soluzione duratura alla crisi dei migranti nella regione. “Gli Stati Uniti continuano a sostenere le aspirazioni democratiche del popolo tunisino”, si legge nella nota. (Was)