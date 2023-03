Italia-Irlanda: Fitto incontra ministro per Affari Ue e difesa Burke

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha ricevuto oggi a Roma il ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la difesa, Peter Burke. L'incontro con il ministro Burke, in visita in Italia in occasione delle celebrazioni di San Patrizio, ha rappresentato l'occasione – riferisce una nota – per uno scambio di vedute sui principali temi di attualità dell'agenda europea, anche in vista del prossimo Consiglio Ue del 23 e 24 marzo. I due ministri si sono inoltre soffermati sulla questione dei rapporti fra Unione europea e Regno Unito alla luce del recente accordo raggiunto fra Commissione europea e governo britannico per alcune modifiche sul Protocollo relativo all'Irlanda del Nord. Il ministro Fitto ha poi sollevato la questione della normativa recentemente introdotta dal governo irlandese in materia di etichettatura delle bevande alcoliche, evidenziando le perplessità del governo italiano e auspicandone in tempi brevi una revisione in linea con la normativa europea in materia. (Com)